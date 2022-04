Cathy Hummels (34) zieht sich erst einmal etwas zurück. Im Netz begeistert die Influencerin regelmäßig rund 680.000 Abonnenten. Dabei scheut sie sich auch nicht davor, immer mal wieder schwierige Themen anzusprechen. So berichtete die Kampf der Realitystars-Moderatorin in der Vergangenheit beispielsweise davon, dass sich in einer Therapie befindet. Nun gab die Beauty erneut Einblicke in ihr Seelenleben. Cathy verriet, dass sie sich in letzter Zeit etwas überarbeitet fühlt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Autorin jetzt eine Reihe an Bildern, unter denen sie ihren Gedanken freien Lauf ließ. "Diese Woche war sehr anstrengend. Ich habe wirklich viel gearbeitet", begann die 34-Jährige zu erzählen. Momentan befasse sie sich mit einer Vielzahl an neuen Projekten und gebe bei der Realisierung ihrer Träume immer Vollgas. Dadurch bleibe in Cathys Alltag jedoch nur wenig Zeit für Entspannung und Erholung – und das bekommt die Mama nun schmerzlich am eigenen Leibe zu spüren. "Lange Rede, kurzer Sinn: [...] Ich habe bemerkt, dass ich am Wochenende einfach mal offline sein muss. Mama braucht ne Pause", erzählte das It-Girl seinen Abonnenten.

"Heute fühle ich mich ausgelaugt. Mir fehlt die mentale Kreativität, um euch so in meinem Alltag mitzunehmen wie sonst", fuhr Cathy fort. Sie wolle das freie Wochenende nun dafür nutzen, um sich mental sowie physisch komplett zu erholen. Abschließend ermutigte die Dachauer-Schönheit ihre Fans noch, das Gleiche zu tun und die Batterien mal wieder ordentlich aufzuladen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2022 in Thailand

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im April 2022

