Bei Amanda Bynes (36) und Paul Michael fehlt von einem Streit jede Spur. Zuletzt hieß es, dass die Schauspielerin und ihr Verlobter so sehr aneinandergeraten seien, dass die Polizei anrücken musste. Demnach habe Amanda ihren Liebsten beschuldigt, Drogen zu nehmen. Außerdem will sie auf seinem Handy Mutter-Sohn-Pornos gefunden haben – Paul bestritt das allerdings vehement. Doch ist der Ärger mittlerweile vielleicht auch schon wieder verflogen? Die beiden haben sich offenbar wieder angenähert!

Paparazzi-Bilder zeigen, wie das Paar kurz nach dem Polizeieinsatz zusammen unterwegs war. Dass zwischen den beiden zuvor heftig die Fetzen geflogen sein sollen, sieht man ihnen aber nicht an – im Gegenteil: Auf einem Schnappschuss halten Paul und Amanda Händchen. Auf einem weiteren küssen sie sich sogar.

Zuvor schien Amanda in Bezug auf ihren Partner aber alles andere als positiv gestimmt gewesen zu sein. Via Instagram betonte die einstige "Figure It Out"-Darstellerin: "Sein Verhalten ist alarmierend und ich habe Angst vor dem, was er tun wird!"

