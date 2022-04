Für ihn dürfte dieser Auftritt besonders werden! In der heutigen Liveshow von Let's Dance stehen wieder die "Magic Moments" der Stars auf dem Plan. Wie jedes Jahr vertanzen die Promis zusammen mit ihren Profis emotionale Momente aus ihrem Leben. Und für Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) dürfte dieser Tanz besonders emotional werden: Für Mathias wurde extra das Lied für seinen "Magic Moment" angepasst!

Der frischgekrönte Discofox-King wird seinen Freestyle zu dem Song "Mach dich groß" von Sascha Seelemann performen. Und bei diesem Titel kam dem 35-Jährigen die Idee, den Text etwas zu verändern. "Dann habe ich gesagt, schreibe ich ihm doch einfach mal. Also ich habe ihn einfach random auf Instagram angeschrieben und habe gefragt, ob er nicht eine kleine Textzeile ändern kann", erzählte Mathias im RTL-Interview. Aus der Zeile "mit deinen 1,65 Meter" machte der Musiker prompt "mit deinen 1,42 Meter".

Auch in dieser Woche haben Mathias und Renata wieder ohne Ende trainiert. Dass "Let's Dance" so hart ist, hat selbst der Profisportler etwas unterschätzt. "Es wird auch wirklich immer härter. Wenn das Training am Abend nach neun Stunden vorbei ist, esse ich noch eine Kleinigkeit und falle danach sofort ins Bett. Diese Intensität kenne ich aus meiner Zeit als Parasportler, dennoch habe ich das Tanzen unterschätzt. Es war, ist und bleibt mega-anstrengend", schilderte der einstige Leichtathlet im Promiflash-Interview.

Instagram / mathiasmester Mathias Mester und Renata Lusin im April 2022

Instagram / mathiasmester Mathias Mester und Renata Lusin, "Let's Dance"-Tanzpaar 2022

Getty Images Mathias Mester, Ex-Leichtathlet

