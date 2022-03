Braucht Stranger Things langsam eine Neu-Besetzung? Am 27. Mai startet der erste Teil der lang ersehnten vierten Staffel der Netflix-Produktion bei dem Streaminganbieter. Die neuen Folgen sollen in zwei Abschnitten publiziert werden und nur wenige Monate nach den Geschehnissen der vorangegangenen Staffel spielen. Nun veröffentlichte der Medienriese auch erste Bilder aus den kommenden Episoden. Den Fans fiel dabei auf, wie erwachsen die Darsteller mittlerweile geworden sind.

Unter den Ausschnitten der vierten Staffel, die der offizielle "Stranger Things"-Account nun auf Twitter veröffentlichte, zeigten sich die Abonnenten mehr als begeistert. "Das macht mich nur noch gespannter auf Staffel vier. Ich kann es kaum erwarten" oder "Das beste Trio ist zurück" lauteten nur einige Kommentare. Vielen Usern fiel jedoch auch auf, dass die Besetzung rund um Millie Bobby Brown (18), Finn Wolfhard (19) und Noah Schnapp (17) inzwischen deutlich reifer geworden ist. "Sie sehen alle so erwachsen aus!", stellte beispielsweise ein Nutzer fest.

Seit der Veröffentlichung der dritten Staffel sind mittlerweile auch gut drei Jahre vergangen und die Schauspieler sind keine Teenager mehr, sondern eher junge Erwachsene. "Hoffentlich gibt es einen Zeitsprung oder so, denn ich kaufe diesen Kindern nicht mehr ab, dass sie 12 Jahre alt sind", schrieb ein Follower. "Sie sehen so viel älter aus, besonders Will und Mike", kommentierte ein weiterer Serien-Liebhaber unter den Bildern.

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb Mclaughlin

Eric Charbonneau Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Ted Sarandos, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Caleb McLaughlin

Netflix Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp & Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

