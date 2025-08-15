"Stranger Things"-Finale: Kehrt toter Fanliebling zurück?

Die Fans der Erfolgsserie Stranger Things fiebern dem Start der fünften und letzten Staffel entgegen. Eine Frage sorgt dabei seit Monaten für hitzige Diskussionen in der Fangemeinde: Könnte Billy Hargrove, gespielt von Dacre Montgomery (30), im großen Finale zurückkehren? Der charismatische Antagonist hinterließ mit seiner dramatischen Opferhandlung in Staffel drei einen bleibenden Eindruck. Sein kurzer Auftritt in Staffel vier, bei dem der Bösewicht Vecna seine Gestalt annahm, führte seine Geschichte auf berührende Weise fort. Nun hat Dacre Montgomery selbst zu den Gerüchten Stellung bezogen.

In einem Interview mit ScreenRant stellte der Schauspieler klar, dass Billy kein Teil der finalen Staffel sein wird. "Ich bin nicht in der letzten Staffel, leider", erklärte Dacre offen. Trotz der enttäuschenden Nachricht zeigte er sich voller Bewunderung für die kommenden Projekte der Duffer-Brüder, die Schöpfer der Serie, sowie für seine Kollegin Sadie Sink (23), die in ihrer Rolle als Max eine zentrale Figur der Handlung bleibt. Billys Geschichte fand mit seinem opferreichen Tod ein emotionales Ende – ein Moment, der in Staffel vier durch seine kurze Rückkehr im Rahmen von Max’ Konflikt mit Vecna noch einmal intensiviert wurde. Eine erneute Auferstehung des Charakters, so betonen Experten, könnte die Wirkung dieser Szenen abschwächen.

Billy Hargrove wurde in der Serie als Stiefbruder von Max eingeführt und war nicht nur Antagonist, sondern auch eine vielschichtige Figur mit emotionalen Konflikten und einer tragischen Hintergrundgeschichte. Dacre Montgomery, der vor allem durch diese Rolle größere Bekanntheit erlangte, hatte bereits zuvor betont, wie sehr ihn die Arbeit an "Stranger Things" geprägt hat. Auch wenn seine Figur im Finale nicht zurückkehren wird, bleibt die Fanliebe für Billy ungebrochen. Besonders seine heldenhafte Rettung von Max zählt zu den unvergesslichsten Momenten der Serie – ein Vermächtnis, das über die offiziellen Staffeln hinaus weiterlebt.

Anzeige Anzeige

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Anzeige Anzeige

Getty Images Dacre Montgomery beim G'Day USA 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Dacre Montgomery bei der Premiere der dritten "Stranger Things"-Staffel, Juni 2019

Anzeige