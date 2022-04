Daniel Aminati (48) ist unter der Haube! Der Moderator machte vor genau einem Jahr öffentlich, dass er sich mit seiner Partnerin Patrice verlobt hat: In einer romantischen Umgebung auf den Malediven fiel er vor ihr auf die Knie. Im März dieses Jahres kam dann die nächste Hammer-News – sie erwarten das erste gemeinsame Kind! Doch bevor es so weit ist, machten sie ihre Liebe nun offiziell: Daniel und Patrice haben geheiratet!

Auf Instagram verkündete der TV-Star die süßen News. "Just Married! Mr. und Mrs. Aminati", schrieb Daniel unter einem süßen Bild. Darauf geht der 47-Jährige freudestrahlend mit seiner Frau aus einem Raum und sie halten die Hände in die Luft. In seiner Story teilte er weitere Schnappschüsse von dem besonderen Tag. Dabei sieht man die beiden beim Standesamt, wie sie gerade den Bund der Ehe schließen.

Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen bei diesen Neuigkeiten und gratulieren ihm zu seinem Glück. Auch Daniels TV-Kollegen freuen sich mit ihm! So schreibt unter anderem Rebecca Mir (30): "Herzlichen Glückwunsch! Freue mich so sehr für euch!" Auch Tina Ruland (55) wünscht den beiden alles Gute.

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Partnerin Patrice

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und seine Frau Patrice

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Frau Patrice im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de