Daniel Aminati (47) kommt mit zuckersüßen Neuigkeiten um die Ecke! Der TV-Star ist glücklich mit seiner Partnerin Patrice zusammen. Das Paar teilt sein Liebesglück auch immer wieder mit der ganzen Welt – in Form von knuffigen Pärchenfotos. Nun wagte der Moderator den nächsten Schritt, wie er seiner Community verrät: Er hat seiner Auserwählten einen Heiratsantrag gemacht – und das während ihres Urlaubs auf den Malediven!

"Sie hat Ja gesagt", schreibt Daniel zu einer Instagram-Aufnahme, die den Moment des Antrags festhält. Doch nicht nur Patrice ist sichtlich aus dem Häuschen – auch Daniels Fans und Freunde freuen sich unglaublich. So schreibt zum Beispiel Ex-Bachelor Sebastian Preuss (30): "Wow! Herzlichen Glückwunsch!" – und auch Profitänzer Massimo Sinató (40) kommentiert begeistert: "Mögt Ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam durchs Leben gehen. Mögt Ihr immer so verliebt sein wie am heutigen Tag!"

An weiteren Details lässt Daniel allerdings nicht teilhaben – er verrät keine genauen Pläne über die kommende Hochzeit. Aktuell scheinen sich die Frischverlobten eh noch auf den Malediven zu befinden – und genießen dort ihre Zweisamkeit in vollen Zügen.

Getty Images Daniel Aminati, TV-Star

Instagram / danielaminati Daniel Amiati und seine Partnerin Patrice

Getty Images TV-Moderator Daniel Aminati

