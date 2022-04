Eric Sindermann (33) will im Rapgeschäft Fuß fassen! Obwohl der Ex-Handballer sein Geld eigentlich als Modedesigner verdient, war es immer sein Traum, Reality-TV-Star zu werden. Nach Ex on the Beach war Eric aka Dr.Sindsen auch bei Promi Big Brother zu sehen. Doch jetzt möchte der Berliner noch einen Schritt weitergehen und auch im Musikbusiness durchstarten. Im Rahmen einer XXL-Party wird er am 6. Mai seinen Song "Wollte immer Promi sein" veröffentlichen. Promiflash verriet Eric jetzt, wie es dazu kam – und warum sein erster Titel ein Rap-Hit werden soll.

Seine Liebe zu dem Musikgenre habe der 33-Jährige Bushido (43) zu verdanken. "Ich war schon immer großer Bushido-Fan. Seine Musik hat meine Jugend geprägt und er war damals ein Vorbild für mich. Durch ihn hatte ich öfters den Traum, auch mal zu rappen", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Schon vor seinem Einzug in den Promi-BB-Container habe er an einem Rapsong gearbeitet – mit der Qualität sei er aber nie richtig zufrieden gewesen. Nach der Show habe er endlich die richtigen Kontakte knüpfen und mit einem Top-Produzenten zusammenarbeiten können. Allerdings passt es wohl nicht allen, dass Eric nun in der Rapszene unterwegs ist. "Viele sagen, dass ich rapmäßig für die Trash-Szene zu krass bin – mich in der Rapszene aber niemand ernst nehmen wird", schilderte er.

Dass das Musikvideo zu seinem Song ziemlich provokant werden dürfte, hatte der TV-Star schon auf Social Media angedeutet. Dort fliegt er im Privatjet, wälzt sich mit Emmy Russ (22) im Bett und Maximilian Knab alias Pizzaboy Max jagt auf allen vieren einer Wurst nach. Findet Eric das selbst nicht etwas zu viel des Guten? "Ich finde, man kann bei einem Musikvideo, in dem ein Typ mit Krone und Simpson-Schuhen auf einem Thron sitzt und ein goldenes Steak isst, nicht von menschenverachtenden Inhalten sprechen", hielt er fest und fügte hinzu: "Das ist Comedy. Für den einen vielleicht ein bisschen zu schwarz, für den anderen nicht."

