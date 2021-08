Für Eric Sindermann (33) geht dieser Tag wohl in die Promi Big Brother-Geschichte ein! Schon seit Jahren verfolgt der Ex on the Beach-Star nur eine einzige Mission: Er möchte berühmt werden und im selben Atemzug mit großen Namen am Promihimmel genannt werden. Nicht nur als Designer versuchte sich der ehemalige Handballer einen Namen zu machen, sondern auch als Realitystar. Trotz aller Bemühungen zählte er auf Instagram noch nicht zu den VIPs – sein Profil wurde bis zuletzt nicht verifiziert. Allerdings geschah das nun in seiner Abwesenheit und der Große Bruder enthüllte die freudigen News im Container.

Der 33-Jährige wurde in der Dienstagsausgabe der TV-Show ins Sprechzimmer zitiert. Dort wartete zunächst ein Video aus der Heimat auf ihn. Neben netten Worten von seinem besten Freund Kristian aka Grandmaster Sunshine bekam er auch eine Botschaft von seinen Eltern. Doch als ob der Gruß von zu Hause nicht schon genug Überraschung gewesen wäre – gab es wenig später noch mehr Grund zum Feiern. Big Brother teilte Eric mit, dass sein großer Traum in Erfüllung gegangen ist: Er hat den blauen Haken bei Instagram erhalten. "Dankeschön, endlich! Blauer Haken, lange habe ich dafür gekämpft. Hammer – absolut geil!", freute er sich überschwänglich.

Einen negativen Beigeschmack hatte der Gang ins Sprechzimmer trotz aller Freude aber doch: Der Berliner vermutet, dass seine Eltern nicht ganz glücklich über seinen TV-Auftritt sind. "Ich glaube, meine Eltern sind aber ein bisschen sauer, weil ich hier Sachen von mir gebe, die ich vor ihnen nicht so sage", berichtete Dr.Sindsen wenig später seinen Mitbewohnern. "Die sind stinksauer. Ich habe ein bisschen daran zu knabbern", gab er zu. Immerhin habe er ihnen zuletzt bereits empfohlen, die "Ex on the Beach"-Folgen mit ihm lieber nicht anzuschauen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr. Sindsen"

Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Kandidat

