Wann stand für Julian fest, dass er vor Kathi auf die Knie gehen möchte? Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment hat der Hesse zunächst an einem Kleidungsstück der DJane riechen dürfen, danach traf er beim Hör-Date zum ersten Mal persönlich auf sie – allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht. Auch in der Phase "Fühlen und Schmecken" durften sie sich noch nicht sehen. Das geschah erst nach dem Heiratsantrag. Hatte Julian deshalb Zweifel an seiner Entscheidung?

Gegenüber Promiflash betonte der 28-Jährige: "Ich wusste schon recht schnell, dass Kathi mir sehr gefällt und Potenzial hat, dass ich ihr den Antrag mache." Er habe zwar auch Xenia gedatet – nach dem "Fühlen und Schmecken"-Date war er sich aber ziemlich sicher, dass Kathi seine Mrs. Right ist. Vor dem Antrag sei er recht aufgeregt gewesen, obwohl er bereits vermutet hatte, dass die 30-Jährige Ja sagt. Ein Nein hätte Julian enttäuscht. Trotzdem hätte er auch in dem Fall positiv auf seine Teilnahme an dem TV-Format zurückgeblickt: "Ich wäre mit einer guten Zeit und tollen Erfahrungen aus dem Experiment gegangen."

Für Kathi stand ebenfalls schnell fest, dass sie den nächsten Schritt mit Julian gehen möchte. Eine gewisse Unsicherheit sei zwar geblieben, die Entertainerin betonte aber: "Julian hat mir beim "Fühlen und Schmecken"-Date ein gutes Gefühl gegeben und mir ja auch gesagt, dass ich die Einzige bin, die er küssen wird."

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Rudolf Wernicke Julian, "Liebe im Sinn"-Kandidat 2022

SAT.1 / Rudolf Wernicke Kathi und Julian bei ihrer "Liebe im Sinn"-Verlobung

SAT.1/Rudolf Wernicke Kathi, "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin 2022

