Diese Liebe im Sinn-Teilnehmer wollen vor den Traualtar treten! In den vergangenen Folgen der Kuppelshow haben sich 28 Singles zunächst übers Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken kennengelernt – gesehen haben sie sich dabei bisher nicht. Dieser Schritt erfolgt erst, wenn sie sich vorstellen können, ihr Match zu heiraten. Dazu sind in dieser Staffel sieben Paare bereit: Sie haben sich blind verlobt!

Zuerst betrat Andreas den Saal, um seiner Dating-Partnerin die Frage aller Frage zu stellen: "Liebe Alicia (33), ich möchte dich hiermit fragen, ob du das Experiment mit mir weitergehen möchtest, ob du mich heiraten willst." Die Boxerin stand auf einer Empore über ihm, sodass sie ihn nicht sehen konnte und antwortete: "Oh mein Gott, das hast du so schön gesagt. Ja, Andreas, ich will." Daraufhin ging sie nach unten zu ihrem Auserwählten – von seinem Aussehen war sie direkt geflasht. "Ich fand ihn ab Sekunde eins so wunderschön", schwärmte die Hamburgerin. Nur kurze Zeit später wagten auch Matthias und Ivonne den Schritt. Der Marketingmanager musste sich zu Beginn der Show erst einmal damit anfreunden, dass die Hausfrau nebenbei Domina ist. Seiner Zuneigung zu ihr tat das aber offenbar keinen Abbruch: Er fragte sie ebenfalls, ob sie ihn heiraten möchte – mit Erfolg: Ivonne sagte Ja! Darüber hinaus haben sich auch Labi und Aurora, Kathi und Julian sowie Amadeus und Yvonne verlobt.

Vor der wohl schwierigsten Entscheidung stand Ronny. Sowohl Isabella als auch Josi hatten ein Auge auf den Schweriner geworfen – und er auch auf sie. Am Ende entschied er sich für Josi. Doch Isabella ging nicht leer aus: Um ihre Hand hat der Gelsenkirchener Daniel angehalten.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Rudolf Wernicke Andreas, "Liebe im Sinn"-Teilnehmer 2022

Instagram / alicia_melina.de Alicia Melina im April 2022 in Hamburg

SAT.1/Rudolf Wernicke Julian, "Liebe im Sinn"-Kandidat 2022

SAT.1/Rudolf Wernicke Kathi, "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin 2022

Instagram / yvonnefreitag_hh Yvonne, "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin 2022

Sat.1/ Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Kandidat Amadeus

Sat.1 / Rudolf Wernicke Matthias, "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"-Teilnehmer

Sat.1 / Rudolf Wernicke Ivonne, Kandidatin bei "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"

Sat.1/ Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Kandidatin Isabella Detlaf

SAT.1/Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Teilnehmer Daniel

