Das hätte schiefgehen können! Die Bachelor-Ausstrahlung liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück – und die Zuschauer wissen, dass Dominik Stuckmann (30) seine Traumfrau gefunden hat. Anna Rossow (33) ging mit der letzten Rose aus der Show. Die Dreharbeiten sind allerdings schon seit dem vergangenen Jahr beendet, weshalb alle Infos rund um die Beziehung und die Platzierungen der Damen geheim bleiben mussten. Jetzt verriet Dominik aber: Er hatte eine Liste mit allen Details – und die ist mit seinem Koffer verloren gegangen.

In dem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" erzählte der 30-Jährige, dass er die Bilder der Kandidatinnen nicht nur dafür genutzt hatte, sich alle Ladys noch einmal vor Augen zu führen und sich Gedanken über seine Entscheidungen zu machen – er habe auch genau notiert, welche "Platzierungen" sie hatten. "Da stand drauf: Anna hat gewonnen. Bei Jana stand eine Zwei, bei Nele eine Drei – und so ging das runter bis zur 24", führte er weiter aus. Das Problem: Die Fotos hatte er in einen Koffer gepackt, der bei seiner Rückreise spurlos verschwand.

Der IT-Spezialist habe daraufhin wochenlang befürchtet, dass jemand das Gepäckstück finden und die geheimen Infos veröffentlichen würde. "Und ich bin ehrlich: Ich habe es RTL nicht gesagt. Ich habe einfach nur gebetet, dass diese Information nicht nach außen geht", betonte Dominik. Am Ende habe er aber Glück gehabt: Nach mehreren Wochen tauchte der Koffer wieder auf.

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik beim Bachelor-Wiedersehen

Instagram / dominik.stuckmann Bachelor Dominik Stuckmann

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

