Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) sind bereit, als Paar durchzustarten. Am Mittwochabend wurde das große Geheimnis endlich auch im Free-TV gelüftet: Der Frankfurter hat seiner Favoritin bei Der Bachelor die letzte Rose überreicht – und spätestens seit der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (58) ist auch klar: Der Bachelor-Kosmos hat ein neues Traumpaar, denn Dominik und seine Anna sind auch nach der Ausstrahlung noch ein zusammen. Monatelang mussten die zwei ihre Liebe geheim halten. Promiflash verrieten sie jetzt, auf was sie sich nach dem Versteckspiel am meisten freuen.

"Wir freuen uns, dieses normale Dating nachzuholen: Essen gehen, Freunde treffen, draußen spazieren gehen, alles, was dazugehört", erzählte die 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Auch wenn die Zeit in Mexiko total besonders gewesen sei und die vergangenen Wochen und Monate sie in ihrer Beziehung weitergebracht hätten, sei das Duo froh, nun ganz offen zu seiner Liebe stehen zu können und die "einfachen Dinge als Paar" zu genießen.

Tatsächlich sind die beiden schon seit dem letzten Drehtag für die RTL-Sendung nicht mehr voneinander zu trennen. "Wir haben uns direkt nach ein paar Tagen wiedergesehen und sind auch seit dem Finale ein Paar", berichtete die Hamburgerin. Zuletzt hatten sie sich aber immer wieder in ihren vier Wänden verstecken müssen und hauptsächlich gemütliche Pärchenabende mit Kochen und Co. verbracht.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei ihrem Dreamdate

