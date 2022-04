Evanthia Benetatou (30) muss sich gerade an allen Ecken und Enden rechtfertigen! Eigentlich sollte die Taufe ihres Sohnes George Angelos in Griechenland ein freudiger Tag im Leben der Influencerin sein – doch das Ereignis wurde von einem Zoff mit ihrem Ex Chris Broy (33) überschattet! Der Vater ihres Kindes schoss heftig gegen die Ex-Bachelor-Kandidatin, weil sie angeblich ohne sein Einverständnis ein TV-Team zu Georges Taufe geordert habe. Nun steht Eva schon wieder in der Kritik: Oliver Pocher (44) hetzte gegen sie, weil sie vermeintlich ihr Baby im Auto gefährdet hatte.

In seiner Instagram-Story teilte der Comedian und selbst ernannte Bildschirmkontrolleur einen Clip, der Eva beim Herumalbern im Auto zeigt. Der Aufreger: Der Fahrer des Wagens filmte sie während der Fahrt. "Ohne Worte. Baby hat höchstwahrscheinlich hinten eh gerade geschlafen", stichelte Pocher. Diesen Vorwurf wollte die Mama aber nicht lange auf sich sitzen lassen: "Mein Kind saß nicht im Auto, also hör auf, über andere Menschen Unwahrheiten zu verbreiten." Weiter ärgerte sich die 30-Jährige: "Ich habe deine Frau und dich bewusst blockiert, weil ich finde, dass so bösartige Menschen wie ihr erst recht kein gutes Vorbild seid."

Zum Schluss holte Eva noch mal richtig aus: "Was wirst du eines Tages deinen Kindern erzählen? 'Ich habe mein Geld verdient, in dem ich meine Mitmenschen durch den Kakao gezogen habe?' Sie werden sicherlich stolz auf dich sein... nicht", ätzte die Mutter. Abschließend entschuldigte sie sich dann aber für ihr Verhalten im Auto: "Ja, blöde Aktion! Sorry dafür! Kein Handy am Steuer!" Sie hätte mit dem Fahrer schimpfen statt singen sollen.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Baby George

