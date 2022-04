Die Kandidatin Juliana Stürmer musste das Germany's next Topmodel-Set am Ende der 13. Folge verlassen! Die Chefjurorin Heidi Klum (48) warf zuletzt sowohl die Halb-Brasilianerin als auch die Studentin Sophie Dräger aus der beliebten TV-Show. Juliana flog nach ihrem GNTM-Rauswurf aber nicht direkt zurück nach Deutschland! Im Promiflash-Interview rief sich die Influencerin jetzt die Zeit direkt nach ihrem Exit in Erinnerung...

"Wir mussten unsere Koffer packen und dann sind wir zusammen in ein Hotel gekommen", berichtete Juliana und fügte hinzu: "Sophie hat dann leider gesagt, dass sie nach Hause gehen möchte und dann habe ich gesagt: 'Egal, ich bleibe noch einen Monat!'" Zunächst habe das Nachwuchsmodel noch anderthalb Wochen in Los Angeles verbracht, bevor sie dann zu ihrem nächsten Reiseziel aufgebrochen ist. "Das war mein allererstes Mal in Amerika – und dann dachte ich mir, nehme ich Mexiko gleich auch noch mit", betonte die Berlinerin.

Und diese Reise nach ihrem Rauswurf bei GNTM ist Juliana bis heute positiv in Erinnerung geblieben. "Es war wirklich eine geile Zeit!", schwärmte die temperamentvolle Laufstegschönheit in den höchsten Tönen und versicherte: "Ich werde definitiv noch mal rüberfliegen!"

Anzeige

Instagram / juliana.crst GNTM-Kandidatin Juliana

Anzeige

Instagram / juliana.gntm22.official GNTM-Girl Juliana

Anzeige

Instagram / juliana.gntm22.official Juliana Stürmer, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de