Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit Ende 2019 sind die ehemalige Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (30) und der Sportmoderator Riccardo Basile (30) ein Paar. Seitdem geben die beiden ihren Fans immer mal wieder einen Einblick in ihre Beziehung. Mittlerweile wohnt das Pärchen sogar zusammen – und ist ganz offensichtlich glücklicher denn je: Bei einem Event rockten Clea und Riccardo nun zusammen den Red Carpet!

Am Donnerstagabend waren die zwei in München zu Gast bei der Veranstaltung Aufschlag bei Bild 2022. In eleganten Looks flanierten die 30-Jährige und ihr Freund happy über den roten Teppich. Während Clea auf eine braune Kombi aus Bleistiftrock und Bluse setzte, glänzte der Moderator in einem grauen Anzug an ihrer Seite. Dabei wirkten die beiden vertrauter denn je.

Krönt gemeinsamer Nachwuchs dieses Glück vielleicht schon bald? In einer früheren Instagram-Story hatte die Beauty betont, dass in dieser Richtung noch nichts geplant sei. "Da gibt es keinen Zeitpunkt, den wir bestimmen würden", hatte sie erzählt und fügte hinzu: "Fakt ist auf jeden Fall – Kinder wollen wir beide."

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile im März 2022

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn, Juli 2021

ActionPress Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn im Februar 2020 in Berlin

