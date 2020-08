Wagen sie nun etwa den nächsten Schritt? Seit einigen Monaten sind Clea-Lacy Juhn (29) und Riccardo Basile (28) ein Paar – und die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Bereits kurz nach ihrem Liebes-Outing hatten sich die ehemalige Der Bachelor-Gewinnerin und der Moderator Partner-Tattoos stechen lassen, mittlerweile haben sie außerdem ihr erstes gemeinsames Liebesnest bezogen. Ob die zwei jetzt womöglich die Familienplanung angehen? Clea hat es ihren Fans nun verraten.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story packte ein User die Gelegenheit beim Schopf und fragte die Brünette, wann sie sich Kinder wünsche. Anstatt der ziemlich privaten Frage auszuweichen, gab es von Clea auch prompt eine ehrliche Antwort. "Da gibt es keinen Zeitpunkt, den wir bestimmen würden", gab sie preis. Aktuell seien Babys aber noch nicht geplant, da die Turteltauben noch einiges zu zweit geplant hätten und zum Beispiel noch viel Reisen wollen. "Fakt ist auf jeden Fall – Kinder wollen wir beide", ergänzte sie.

Erst einmal muss die erste gemeinsame Wohnung des Paares fertig eingerichtet werden – denn das schicke Apartment in München ist bis jetzt noch ziemlich leer. Momentan würden die zwei noch auf Matratzen schlafen und vor dem Fernseher auf Kartons sitzen. "Aber genau das macht es doch aus oder nicht? Wir haben ja uns. Ich vermute, dass es so noch mehrere Wochen sein wird, da wir unsere Möbel erst Ende September bekommen", schwärmte Clea vor Kurzem in einem Post.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn, Juli 2020

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn

