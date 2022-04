Süße Neuigkeiten im Hause Cohen! Im Jahr 2019 wurde Andy Cohen (53) zum ersten Mal Vater. Sein Sohn wurde von einer Leihmutter zur Welt gebracht. Der "Watch what happens live"-Moderator, der offen mit seiner Homosexualität umgeht, zieht seinen Sohn Benjamin als alleinerziehender Vater groß. Im vergangenen Jahr äußerte sich der Produzent, dass er der Idee eines weiteren Kindes offen gegenüber steht. Dennoch machte er keine Ankündigung, dass er ein weiteres Kind erwartet. Nun überraschte Andy allerdings mit freudigen Neuigkeiten: Der amerikanische Talkshow-Host ist zum zweiten Mal Papa geworden.

Die freudigen Neuigkeiten verkündete Andy am Freitag auf Instagram. Stolz stellte er seine Tochter Lucy Eve Cohen mit einem süßen Posting vor. Es zeigt ein Bild aus dem Krankenhaus, wo er das Neugeborene scheinbar kurz nach der Entbindung in seinen Armen hält. Seine kleine Tochter kam dank einer Leihmutter zur Welt, der Andy ein paar rührende Worte widmete: "Vielen Dank an meine Rockstar-Leihmutter und an alle, die geholfen haben, dieses Wunder geschehen zu lassen. Ich bin so glücklich", schrieb er.

Auch seitens der Promis gibt es schon erste Stimmen unter dem Posting, die sich über die schönen Neuigkeiten des Produzenten freuen. Khloé Kardashian (37) gratuliert Andy mit diesen süßen Worten: "Herzlichen Glückwunsch! Wie wunderbar und gesegnet ist eure Familie! Möge Gott euch alle segnen!" Der amerikanische Sänger John Mayer (44) witzelte: "Ich mache gerade schon ihre Sternenkarte."

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinem Sohn Benjamin, 2020

Getty Images TV-Bekanntheit Andy Cohen auf dem roten Teppich

Getty Images Andy Cohen bei der "The Tonight Show" in NYC im Dezember 2018

