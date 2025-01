Andy Cohen besitzt ein Sex-Tape mit Ex-Freund John Hill

Der US-amerikanische Moderator Andy Cohen (56) sorgte kürzlich für eine besonders pikante Schlagzeile, als er und sein Ex-Partner John Hill in der Show "Watch What Happens Live" eine intime Enthüllung machten. Während eines humorvollen Segments, in dem John auflistete, was Andy im Jahr 2025 tun sollte, warf er überraschend ein: "Veröffentliche unser Sex-Tape von 2003." Die Gäste der Sendung reagierten mit lautem Gelächter. "Ich glaube, es gibt ein Video", gab Andy schließlich zu und erklärte, dass die schlüpfrigen Aufnahmen nur in einem veralteten Format vorliegen würden und man sie daher aktuell nicht ohne Weiteres anschauen könne.

Die beiden hatten sich in den frühen 2000er Jahren für drei Jahre gedatet, als John noch Teil des Broadway-Ensembles von "Hairspray" war. Trotz ihrer Trennung sind sie beruflich eng verbunden: John ist heute Produzent bei Andys Show "Watch What Happens Live" und Co-Moderator in "Radio Andy". In der Vergangenheit sprachen sie offen über ihre Beziehung, wobei beide betonten, dass sich ihre Lebensumstände damals schlicht auseinanderentwickelt hätten. John zog nach Los Angeles, um sich beruflich neu zu orientieren, während Andy in New York blieb. "Wir hatten immer eine ehrliche Beziehung, aber der romantische Teil begann zu verblassen", erklärte John laut Daily Mail.

Privat konzentriert sich Andy heute vor allem auf seine Rolle als alleinerziehender Vater. Seine Kinder Benjamin (5) und Lucy bekam er über eine Leihmutterschaft und ließ in Interviews bereits mehrfach durchblicken, wie sehr ihm die Erziehung der Kleinen am Herzen liegt. Unterdessen beweist seine nach wie vor erfolgreiche Zusammenarbeit mit John, dass eine freundschaftliche Beziehung zu einem Ex-Partner durchaus möglich ist – am besten mit einer Prise Humor und gegenseitigem Respekt.

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Instagram / bravoandy Moderator Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy im Saint Louis-Zoo

