Andy Cohens Antrag auf Prozesspausierung wurde abgewiesen

Seit Februar streiten Andy Cohen (56) und Leah McSweeney (42) vor Gericht. Die TV-Schönheit hat dem Produzenten verheerende Vorwürfe bezüglich des Arbeitsumfeldes am Set von "Real Housewives of New York City" gemacht. Im Mai bat der Angeklagte das Gericht darum, die Klage abzuweisen. Da das Ergebnis der Abweisung immer noch aussteht, bat er das Gericht im August, den Prozess zumindest zu pausieren und die Beweisaufnahme gegen ihn zeitweise zu stoppen. Wie gerichtliche Dokumente, die People vorliegen, jetzt aber zeigen, hat der Richter diese Bitte abgeschlagen. Andy und die verklagte Medienfirma BRAVO haben "keinen triftigen Grund für eine Aussetzung der Ermittlungen bis zur Entscheidung über einen Antrag auf Klageabweisung vorgebracht".

In seinem Antrag auf Pausierung erklärte Andy, dass Leahs Klageschrift "außerordentlich lang, komplex und weitreichend" sei, weshalb eine angemessene Untersuchung benötigt werde. Außerdem wolle Leah lediglich Schadenersatz in Form von finanziellen Mitteln, weswegen sie durch eine Pausierung nicht weiter benachteiligt werden würde. Die Dokumente zeigen aber weiter, dass der Fall noch in einem frühen Stadium sei und Andy bis September dieses Jahres Zeit habe, weitere unterstützende Beweise für die Abweisung der Klage vorzubringen. Andy soll allerdings sehr wohl in der Lage sein, auf die ursprüngliche Klage zu reagieren, sollte der Antrag auf Abweisung abgelehnt werden.

Leahs anfängliche Klage hat es in sich: Die Reality-TV-Bekanntheit wirft Andy vor, den Gebrauch von Kokain am Set befürwortet zu haben. Er selbst soll am Konsum der illegalen Substanz ebenfalls teilgenommen und anderen Mitarbeitern Zugang dazu ermöglicht haben. Leah selbst ist zudem suchtkrank und hatte während ihrer Zeit am Set darum gebeten, dass ihre Nüchternheit und Abstinenz respektiert und nicht beeinträchtigt werden. Dennoch sei sie mit kostenlosen alkoholischen Getränken und weiteren Drogen in unbegrenzter Menge konfrontiert worden – das habe zu einem Rückfall in ihrer Alkoholabhängigkeit geführt.

Getty Images Leah McSweeney, TV-Persönlichkeit

Getty Images Der neue Cast von "Real Housewives of New York City" und Andy Cohen, Juli 2023

