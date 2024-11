Andy Cohen genießt Pinguinabenteuer mit seinen Kindern

Andy Cohen (56) hatte sich für einen Familientrip kurz nach Thanksgiving etwas ganz Besonderes überlegt: Zusammen mit seiner Mutter Evelyn und seinen Kindern Benjamin und Lucy besuchte der Moderator den Zoo in Saint Louis. Dabei hatte das Quartett keinen gewöhnlichen Ausflug in den Tierpark, denn es erlebte die Pinguine hautnah! Ein Foto, das der The Real Housewives-Host mit seinen Followern in seiner Instagram-Story teilte, zeigt Andy mit der zweijährigen Lucy im Schoß – wobei sich direkt vor dem Vater-Tochter-Duo ein knuffiger Pinguin aufbaut. Dazu schrieb Andy: "Wir hatten die beste Zeit!"

Doch nicht nur die beiden durften in die Nähe der flugunfähigen Vögel, auch Evelyn traute sich heran, wie ein weiterer Social-Media-Schnappschuss bezeugte. Während zwei Pinguine in die Kamera schauten, kniete die Mutter des 56-Jährigen neben ihnen und sah dabei eher skeptisch aus. Die zwei kleinen Racker hatten schon mehr Spaß bei dem Erlebnis. In einem Video, das Andy auf dem Fahrersitz seines Autos aufnahm, hört man den fünfjährigen Ben von der Erfahrung erzählen. Dabei gefiel ihm ein bestimmter Moment. "Ich fand es toll, als die Pinguine kackten", ertönt es von der Rückbank. Dabei überraschte den Sohn des "Watch What Happens Live!"-Moderators vor allem, dass der Pinguinkot weiß war. Die kleine Lucy findet dafür nur ein Wort. "Igitt", schreit sie mitten ins Gespräch.

Auch wenn der Fernsehproduzent seinen Followern in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in sein Familienleben gewährt, fällt ihm das Vatersein nicht immer leicht. "Ich war nie jemand, der viel an sich zweifelte, aber das Elternsein bringt einen dazu, alles zu hinterfragen, besonders als alleinerziehender Vater", gestand Andy im Podcast "Fail Better". Seine Kinder kamen nämlich per Leihmutterschaft zur Welt und er erzieht sie als Single-Dad. Deshalb würden ihm auch manche Fragen schlaflose Nächte bereiten, die für andere Eltern vielleicht weniger drückend sind: "In was für eine Welt setze ich mein Kind? Was passiert, wenn mir etwas passiert? Wird es ihnen gut gehen?"

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Benjamin und Lucy im Juli 2022

Instagram / bravoandy Andy Cohen und seine Tochter Lucy Eve im April 2023

