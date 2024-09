Moderator Andy Cohen hat Selbstzweifel als Alleinerziehender

Familienpapa Andy Cohen (56) packt aus und zeigt seine verletzliche Seite! Als Gast in David Duchovnys (64) Podcast "Fail Better" erzählte der Moderator, dass das Vatersein ihn mit "einer ganz neuen Welt der Sorgen" konfrontiert habe. Andy, der Vater des fünfjährigen Ben und der zweijährigen Lucy ist, gestand: "Ich war nie jemand, der viel an sich zweifelte, aber das Elternsein bringt einen dazu, alles zu hinterfragen, besonders als alleinerziehender Vater."

Manche Fragen würden ihm sogar "schlaflose Nächte" bereiten: "In was für eine Welt setze ich mein Kind? Was passiert, wenn mir etwas passiert? Wird es ihnen gut gehen?" Besonders als alleinerziehender Vater lege Andy großen Wert darauf, dass seine Kinder nicht das Gefühl hätten, allein zu sein.

Andy wurde 2019 und 2022 Vater, zuerst wurde sein Sohn Ben geboren, drei Jahre später seine Tochter Lucy. Beide Kinder kamen durch eine Leihmutterschaft zur Welt. Der Moderator spricht offen über das Vatersein und teilt in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in sein Familienleben.

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Ben und Lucy Eve, September 2023

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy Eve im Juli 2023

