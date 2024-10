Der aktuelle Stand im Fall Leah McSweeney gegen Andy Cohen

Im Februar dieses Jahres ging Leah McSweeney (42) mit schweren Vorwürfen gegen Andy Cohen (56) und den Fernsehsender Bravo an die Öffentlichkeit: Der ehemalige Real Housewives of New York City-Star verklagte den Produzenten und den Sender wegen eines schlechten Arbeitsumfelds und diskriminierenden Verhaltens am Set. Vonseiten der Beschuldigten wurde ein Antrag auf Abweisung der Klage gestellt. Nun will Page Six erfahren haben, dass die New Yorker Richterin für Ende dieses Monats einen Anhörungstermin festgesetzt hat. Dort sollen beide Seiten die Möglichkeit bekommen, Argumente vorzubringen, um im Anschluss darüber zu entscheiden, ob der Fall weiterhin vor Gericht behandelt werden wird.

In den vergangenen Monaten gab es nicht viel Neues zu dem Fall – bereits im Mai beantragte Andy bei Gericht, das laufende Verfahren vorübergehend auszusetzen. In seinem Schreiben, das People vorlag, bat der Moderator, den Prozess der Beweiserhebung zu pausieren, bis über seinen Antrag auf Abweisung der Klage entschieden werde. Weiterhin führte der Brief aus, dass die Klägerin lediglich "Schadensersatz in Form von Geld fordert", weshalb sie durch das Pausieren des Verfahrens nicht weiter benachteiligt würde. Seinen Wunsch begründete der 56-Jährige damit, dass er Zeit brauche, um sich in Bezug auf Leahs Anklageschrift zu sortieren, da diese "außerordentlich lang, komplex und weitreichend" sei und deshalb umfangreiche Antworten erfordern würde.

In der offiziellen Anklageschrift, die Page Six vorlag, konfrontiert die 41-Jährige ihren ehemaligen Arbeitgeber mit schlimmen Vorwürfen. So wird behauptet, dass der Gebrauch von Kokain innerhalb des Netzwerks weit verbreitet sei, wobei der Moderator nicht nur selbst die illegale Droge konsumiere, sondern diese auch seinen Mitarbeitern zugänglich mache. Auch den Umgang mit Alkohol am Set sehe Leah problematisch. Anstatt auf ihre suchtspezifische Beeinträchtigung Rücksicht zu nehmen, sei sie mit kostenlosen alkoholischen Getränken in unbegrenzter Menge konfrontiert gewesen. Der Konsum sei von Produktionsseiten begrüßt worden, was bei ihr zu einem Rückfall führte. Zudem enthüllte sie den lockeren Umgang mit sexueller Belästigung innerhalb des Unternehmens.

Getty Images Andy Cohen im Mai 2022

Getty Images Leah McSweeney, Reality-TV-Darstellerin

