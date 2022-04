Nun spricht er Klartext! Anfang Januar machte Alan Carr (45) die Trennung mit seinem Ehemann Paul Drayton offiziell. Das Liebesglück der beiden hielt 13 Jahre und im Jahr 2018 besiegelten sie ihre Verbundenheit sogar mit einer Hochzeit. Den Grund für das Scheitern ihrer Ehe haben die beiden bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Doch nun sprach der Komiker im TV offen darüber, was der Auslöser für die Trennung war.

In der ITV-Show mit Moderatorin Lorraine Kelly (62) sprach Alan erstmalig über die Gründe der Trennung. Der Komiker hatte eigentlich schöne Aussichten für das Jahr 2022. Nach der Zwangspause, bedingt durch die Pandemie, plante Alan nämlich seine neue Tournee für 2022. Doch genau daraus entsprang schließlich der Grund für die Trennung: "Ich habe die Tournee geschrieben, und dann ging unsere Ehe während Covid in die Brüche, weil es so stressig war", gestand er im TV.

Trotz ihrer Trennung seien die beiden nicht im Streit auseinandergegangen. Im Gegenteil sogar: "Wir werden immer Freunde bleiben, weil wir so viel zusammen durchgemacht haben," stellte Alan klar. Die beiden scheinen das Ganze recht gut zu verkraften, denn während seines TV-Auftritts beteuerte er: "Also sind wir jetzt geschieden, er freut sich auf die Zukunft, ich freue mich auf die Zukunft."

Getty Images Alan Carr

Instagram / pauldrayton1 Paul Drayton und Alan Carr im Juni 2021

Instagram / chattyman Alan Carr, Komiker

