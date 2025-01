Hoher Augendruck: Alan Carr kämpft mit drohendem Sehverlust

Alan Carr (48) hat in seinem Podcast "Life's A Beach" von einer erschreckenden Diagnose berichtet. Der beliebte Comedian leidet an einem Glaukom und musste sich in der Moorfields-Augenklinik in London einer beängstigenden Augen-OP unterziehen, bei der seine Augäpfel wegen zu hohem Druck "entleert" werden mussten. Dabei wurde eine Nadel unter lokaler Betäubung in sein Auge eingeführt, was Alan als "surreal" beschrieb. "Mein Augenlicht zu verlieren, ist mein schlimmster Albtraum, und ich spüre, dass es schlimmer wird", gestand der Brite in der Episode, in der er mit seiner Kollegin Grace Campbell sprach.

Der Stand-up-Comedian, bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, versuchte dennoch, seine Furcht mit Witz zu überspielen. So scherzte er über seine andere Augenerkrankung Astigmatismus, indem er seinen Freunden stattdessen erzählt hat, er habe "Stigmata" – die Wundmale Christi. Neben dieser gesundheitlichen Herausforderung kann Alan dennoch auf erfreuliche News in Sachen Karriere blicken: Seine semi-autobiografische Sitcom "Changing Ends", die ihn in seiner Kindheit als schwulen Sohn eines Fußballmanagers in Northampton begleitet, wurde von ITV gleich um zwei weitere Staffeln verlängert.

Privat ist der Moderator gerade auf der Suche nach einem neuen Partner, nachdem er sich 2022 nach 13 Jahren Ehe von seinem Mann Paul Drayton scheiden ließ. Wie Alan gegenüber Mirror verriet, ist er bereit für eine neue Beziehung, aber er hat bisher noch niemanden gefunden: "Ich date, aber das ist alles, was ich tue. Ich werde keine Apps benutzen, es muss ein Freund eines Freundes sein. Ich gehe nur auf ein paar Dates, aber die sind erfolglos. Ich meine, ich bin nie im Lande, aber ich bin jetzt bereit für jemanden... irgendjemanden."

Getty Images Alan Carr, Moderator

Getty Images Alan Carr performt bei Absolute Radio Live, 2017

