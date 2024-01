Nach Flirtgerüchten mit Callum: Alan Carr ist wieder Single!

Diese Liebe war offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Vor zwei Jahren hatten Alan Carr (47) und sein damaliger Mann Paul Drayton nach 13 Ehejahren überraschend ihre Trennung verkündet. Seit Anfang 2023 halten sich hartnäckige Spekulationen darüber, dass der Moderator mit dem Friseur Callum Heslop anbandelt. Öffentlich bestätigt haben die beiden ihre Liaison nie. Das ist nun wohl auch nicht mehr nötig: Zwischen Alan und Callum ist wohl wieder alles aus und vorbei!

Das bestätigt der 47-Jährige im Interview mit The Sun. Auf die Frage, ob er sich aktuell ins Datingleben stürzen wolle, gibt er eine klare Antwort. "Ich bin auf der Suche, ich bin auf der Suche", betont Alan und scherzt: "Wenn du irgendwelche molligen Verfolger kennst, lass es mich wissen." Scheint also ganz so, als wäre die Romanze mit Callum bereits Schnee von gestern...

Erst Ende November verriet ein Insider gegenüber dem Newsportal mehr zu dem Verhältnis der zwei. "Sie haben eine wirklich gute Freundschaft und das war die Basis für eine Beziehung, die sich entwickelt hat", schilderte die Quelle. Auch Alans gute Freundin Adele habe Callum während ihrer gemeinsamen Zeit kennengelernt.

