Nach Scheidung: Alan Carr hat sich noch nie so gut gefühlt!

Es geht ihm endlich wieder besser! Alan Carr (46) und Paul Drayton gingen 13 Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Januar 2022 gaben der Moderator und sein Ehemann aber ihre Trennung bekannt. Für den Briten war die Scheidung alles andere als leicht – an das Singlesein musste er sich auch erstmal gewöhnen. Rund eineinhalb Jahre nach dem Ehe-Aus fühlt sich Alan aber nun pudelwohl!

Im Interview mit The Guardian plaudert der 46-Jährige über sein Wohlbefinden. "Ich war nie glücklicher", betont der TV-Star. Er habe zum Schluss seiner Ehe gemerkt, dass die Alkoholsucht seines Partners "zu viel für ihn wurde". Er nehme sich nun reichlich Zeit für sich selbst: "Ich bin jetzt zufrieden und habe mein Leben ein bisschen besser im Griff." Auch von der Farm, die er und sein Ex-Mann in Sussex bewohnten, ist er mittlerweile weggezogen – er habe sich "wieder in London verliebt."

Und wie sieht das Liebesleben des Talkshow-Hosts jetzt aus? Im Gespräch verrät Alan, dass er "vorsichtig auf der Suche" nach einer Beziehung sei. Nach so langer Zeit in einer Ehe wisse er aber nicht mehr ganz, wie das Daten überhaupt funktioniert. Eins weiß er aber anscheinend auf jeden Fall: "Ich brauche jemanden, [...] der das Showgeschäft kennt und die langen Arbeitszeiten versteht."

Anzeige

Instagram / pauldrayton1 Paul Drayton und Alan Carr im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Alan Carr bei den National Television Awards 2021

Anzeige

Getty Images Alan Carr performt bei Absolute Radio Live, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de