Nach Scheidung: Datet Alan Carr (47) jetzt 27-Jährigen?

Alan Carr (47) schwebt wieder auf Wolke sieben! Der Moderator und sein Mann Paul Drayton waren 13 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch im Januar 2022 gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. Für Alan war das Ehe-Aus alles andere als leicht. Doch seit einigen Monaten geht es ihm wieder bestens – und auch in der Liebe scheint es wieder bergauf zu gehen: Alan ist wieder vergeben!

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber The Sun: So soll der Comedian mit dem 27-jährigen Callum Heslop zusammen sein – und das bereits seit Anfang des Jahres. "Sie haben eine wirklich gute Freundschaft und das war die Basis für eine Beziehung, die sich entwickelt hat", so die Quelle. Aktuell begleitet Callum seinen Liebsten bei seiner USA-Reise. Auch Alans gute Freundin Adele (35) soll Callum bereits kennengelernt haben.

Dass Alan wieder vergeben ist, wird seine Fans sicherlich überraschen. Denn erst im vergangenen Mai behauptete er in einem Interview mit The Guardian, dass er "vorsichtig auf der Suche" nach einer Beziehung sei. Nach so langer Zeit in einer Ehe wisse er aber nicht mehr ganz, wie das Daten überhaupt funktioniert.

Anzeige

Instagram / pauldrayton1 Paul Drayton und Alan Carr im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

Anzeige

Getty Images Alan Carr im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de