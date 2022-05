Süßer Liebesrückblick von Tom Hanks (65) und seiner Frau! Mit Rita Wilson (65) trat der Schauspieler 1988 vor den Traualtar. Das Paar hatte sich nur wenige Jahre zuvor am Filmset von "Volunteers" kennengelernt – und seitdem kaum Zeit ohneeinander verbracht. Wie glücklich die beiden auch heute noch miteinander sind, soll jetzt ein Foto auf Social Media verdeutlichen. Rita teilte zum 34. Hochzeitstag eine Erinnerung an ihre Liebesgeschichte.

Auf Instagram können die Fans des Hollywood-Paares ein Bild vom Tag der Hochzeit bestaunen. Die junge Rita und ihr Liebster sind in ihren festlichen Outfits zu sehen und wurden Hand in Hand und bis über beide Ohren strahlend abgelichtet. "34 Jahre. 1988 bis 2022", schrieb die heute 64-Jährige zu der Aufnahme und setzte hinter diese Zeitangabe ein paar rosa Herzchen-Emojis. Am 30. April 1988 haben die zwei ihre Liebe mit dem Bund der Ehe besiegelt – und auch jetzt deuten alle Zeichen auf eine Beziehung für die Ewigkeit.

Die Fans sind von dem romantischen Einblick ganz begeistert und wünschen dem Duo unter dem Beitrag alles Gute für die Zukunft. "Unglaublich", "Das beste Paar überhaupt" oder "So muss es sein. Alles Liebe zum Jahrestag", schrieben Ritas Follower beispielsweise.

Anzeige

Instagram / ritawilson Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson, 2021

Anzeige

Getty Images Tom Hanks bei der Premiere von "Finch"

Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de