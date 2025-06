Schwere Kindheit: Tom Hanks reagiert auf Buch seiner Tochter

Hollywoodstar Tom Hanks (68) hat sich jetzt am 4. Juni bei der Premiere seines neuen Films "The Phoenician Scheme" erstmals zum Buch seiner Tochter Elizabeth Ann Hanks geäußert. In ihren Memoiren "The 10: A Memoir of Family And The Open Road" spricht die 42-Jährige offen über ihre schwierige Kindheit. Tom zeigte sich stolz auf den Mut seiner Tochter, diese Erfahrungen so ehrlich aufzuschreiben. "Es überrascht mich nicht, dass meine Tochter sowohl die nötigen Mittel als auch die Neugier besaß, um der Sache auf den Grund zu gehen", sagte Tom gegenüber "Access Hollywood" und lobte das Buch als "unglaublich ehrlich".

Elizabeth gibt in ihrem Werk einen tiefen Einblick in die turbulenten Jahre nach der Scheidung ihrer Eltern. Gemeinsam mit ihrer Mutter Samantha Lewes und ihrem Bruder Colin (47) zog sie damals von Los Angeles nach Sacramento. Sie beschreibt eine Kindheit voller Unsicherheit, geprägt von den psychischen Problemen ihrer Mutter und der Suche nach Stabilität. Letztlich kehrte sie laut Medienberichten zurück nach Los Angeles, um bei ihrem Vater zu leben. Ihre Mutter verstarb 2002 an Lungenkrebs – Elizabeth war zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt. Die Erinnerungen an diese Zeit ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre eindrucksvollen Schilderungen.

Heute lebt Tom mit seiner zweiten Ehefrau Rita Wilson (68) und deren gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Er betonte zuvor immer wieder, wie wichtig ihm Familie ist – und reflektiert dabei auch die Fehler, die er in seiner Rolle als Vater gemacht hat. Elizabeth und ihr Bruder Colin, beide aus erster Ehe, haben trotz der belastenden Kindheit ihren eigenen Weg gefunden. Während Colin als Schauspieler in die Fußstapfen seines Vaters trat, hat sich Elizabeth als Autorin einen Namen gemacht. Mit ihren Memoiren beweist sie, dass sich selbst schmerzhafte Vergangenheit in Stärke und Selbstbestimmung verwandeln lässt.

Instagram / eahanks Elizabeth Hanks, Autorin

Getty Images Tom Hanks mit Rita Wilson, Truman und Elizabeth Hanks bei den Oscars 2020

