Darum wollten Tom Hanks und seine Ex Susan ein zweites Kind

Elizabeth Ann Hanks, Tochter der Hollywood-Ikone Tom Hanks (68) und der verstorbenen Schauspielerin Susan Dillingham, hat in ihren kürzlich erschienenen Memoiren "The 10: A Memoir of Family and the Open Road" eine überraschende Enthüllung über ihre Herkunft gemacht. Darin beschreibt sie, wie sie ihren Vater einmal gefragt habe, ob sie ein sogenanntes "Rettet-die-Ehe-Baby" gewesen sei. Tom habe das verneint und geantwortet: "Du warst ein 'Jemand ist gestorben und ich fühle den Drang, Leben zu erschaffen'-Baby." Der Auslöser für den Kinderwunsch war der Tod von Susans Vater, John Raymond Dillingham – ein Verlust, der den Wunsch nach einem weiteren Kind in den damaligen Eheleuten weckte.

In ihren Memoiren schildert Elizabeth außerdem, wie sehr dieses familiäre Ereignis ihre eigene Existenz beeinflusst habe. Sie wurde 1982 geboren – drei Jahre bevor sich Tom und Susan trennten. Nach der Scheidung pendelte sie regelmäßig zwischen zwei Welten: Auf der einen Seite lebte ihre Mutter in Sacramento, auf der anderen ihr Vater, der mit Schauspielerin Rita Wilson (68) in Los Angeles ein neues Leben begann. Elizabeth beschreibt, wie sie ihre Wochenenden und Sommerferien bei Tom, Rita und später auch mit ihren beiden Halbbrüdern verbrachte. Dennoch seien die Jahre zwischen ihrem fünften und vierzehnten Lebensjahr von einer Mischung aus Liebe, Verwirrung, Gewalt und Entbehrung geprägt gewesen.

Die Komplexität ihrer Familienkonstellation und das Aufwachsen zwischen zwei Haushalten haben Elizabeth nachhaltig beeinflusst. Zwar habe sie die tiefe Liebe ihres Vaters und dessen ausgeprägten Familiensinn immer gespürt, dennoch sei ihr Alltag oft von Unsicherheit begleitet gewesen. Tom, heute Vater von insgesamt vier Kindern, ist nicht nur für seine Bodenständigkeit bekannt, sondern auch für das enge Verhältnis zu seiner Familie – fernab des Hollywood-Glamours. Elizabeth, die sich inzwischen als Autorin etabliert hat, reflektiert in ihrem Buch nicht nur ihre prägenden Kindheitsjahre, sondern auch die vielschichtigen emotionalen Facetten einer Familie, die trotz aller Unterschiede durch Zusammenhalt verbunden ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / eahanks Elizabeth Hanks, Autorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks mit Rita Wilson, Truman und Elizabeth Hanks bei den Oscars 2020

Anzeige Anzeige