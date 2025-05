Schauspielerin Helena Zengel nennt Tom Hanks "zweiten Papa"

Helena Zengel (16) steht schon seit ihrem fünften Lebensjahr vor der Kamera und kann auf einige bemerkenswerte Rollen zurückblicken. In dem Western "Neues aus der Welt" arbeitete sie eng mit Tom Hanks (68) zusammen. Im Gespräch mit Gala erinnert sie sich nun an diese Erfahrung: "Wir hatten damals so viel Wartezeit in der Wüste, die nutzten wir, um uns zu unterhalten und kennenzulernen." Für die damals Elfjährige war der Hollywoodstar eine Bezugsperson. "Er wurde damals mein zweiter Papa", offenbart die Schauspielerin.

Die Verbindung zwischen Tom und Helena besteht bis heute. "Es vergeht keine Woche, in der wir keinen Kontakt haben – manchmal schicken wir uns nur philosophische Gedanken hin und her", berichtet die Berlinerin der Zeitschrift. Außerdem treffen sich die beiden Filmstars regelmäßig. Besonders schätze sie Toms Expertise als Schauspieler. Bei neuen beruflichen Herausforderungen ziehe sie ihn zurate: "Er hat so viel Erfahrung, das gibt mir Sicherheit."

Helenas Karriere begann 2013 mit dem Film "Spreewaldkrimi: Mörderische Hitze". Nach einigen Nebenrollen feierte sie dann mit "Systemsprenger" ihren Durchbruch und erreichte auch internationale Bekanntheit. Heute hat die 16-Jährige bereits einen Deutschen Filmpreis und mehrere internationale Auszeichnungen gewonnen. Für ihre darstellerische Leistung in "Neues aus der Welt" wurde sie obendrein für einen SAG Award und einen Golden Globe nominiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / helena.zengel.official Helena Zengel und Tom Hanks, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Helena Zengel beim Deutschen Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige