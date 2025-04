"Toy Story 5": Tim Allen verrät erste Details zum neuen Film

Tim Allen (71), bekannt als die Stimme von Buzz Lightyear, hat im Rahmen seiner aktuellen Comedy-Tour erste spannende Details zum neuen Pixar-Film "Toy Story 5" verraten. In einem Interview mit dem Sender WIVB enthüllte der Schauspieler, dass die Geschichte diesmal besonders im Fokus von Jessie, der lebhaften Cowgirl-Puppe, stehen wird. Außerdem habe er gemeinsam mit Tom Hanks (68), der die Rolle von Cowboy Woody spricht, einige spannende Szenen aufgenommen. "Die Eröffnungsszene mit Buzz Lightyear ist einfach unglaublich", so Tim, der jedoch keine weiteren Details verraten wollte. Fans der beliebten Reihe müssen sich noch gedulden: Der Film kommt erst im Juni 2026 in die Kinos.

Bereits im Dezember 2024 hatte Tim angedeutet, wie besonders dieses Projekt für ihn sei. Im Gespräch mit Collider sprach er über seine Rückkehr ins Synchronstudio nach all den Jahren und lobte das aus seiner Sicht brillante Drehbuch. Er betonte, dass es bei der Produktion nicht um kommerziellen Erfolg gehe, sondern um eine wirklich durchdachte Story. "Hätten sie kein hervorragendes Drehbuch gehabt, wären Tom und ich sicherlich nicht dabei", erklärte er selbstbewusst. Neben seiner Rolle als Buzz Lightyear hob der Schauspieler hervor, wie herausfordernd, aber auch erfüllend die Arbeit an diesem Projekt sei, und dass ihn die Qualität der Geschichte besonders begeistere.

Tim Allen, der seit dem ersten Toy Story-Film 1995 seine ikonische Stimme dem charmanten Weltraumspielzeug leiht, ist für viele untrennbar mit dieser Rolle verbunden. Dank "Toy Story" und anderen Erfolgen wie "Hör mal, wer da hämmert" hat er sich einen festen Platz in der Popkultur erarbeitet. Privat führt der Comedian, der Vater einer Tochter ist, ein eher ruhiges Leben abseits des Rampenlichts, auch wenn er sich beruflich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Die Freundschaft zu Tom Hanks, seinem langjährigen Kollegen, hat er in Interviews mehrfach als ein ganz besonderes Geschenk bezeichnet. "Toy Story" hat offenbar nicht nur eine starke Bindung zwischen den Charakteren geschaffen, sondern auch zwischen ihren Sprechern.

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

Getty Images Tim Allen, Schauspieler

