Megan Fox (35) macht sich für die freie Entfaltung ihrer Kinder stark! Gemeinsam mit ihrem Ex Brian Austin Green (48) bekam die schöne Schauspielerin drei Söhne: Noah Shannon Green (9) erblickte 2012 das Licht der Welt, Bodhi Ransom Green (8) 2014 und Nesthäkchen Journey River Green (5) 2016. In einem seltenen Interview sprach die Mama nun offen über ihren Ältesten: Noah begann schon im Alter von zwei Jahren Gefallen an Röcken und Kleidern zu finden – und dabei unterstützt Meghan ihn nur zu gerne!

Gegenüber der britischen Glamour enthüllte die Verlobte von Machine Gun Kelly (32) jetzt: "Ich habe Bücher gekauft, die das gesamte Spektrum von Geschlechteridentitäten umfassen. [...] In einigen Büchern geht es nur darum, dass man ein Junge sein und ein Kleid tragen kann; man kann sich durch seine Kleidung ausdrücken, wie man will", erklärte die Transformers-Darstellerin. "Und das muss nicht einmal etwas mit deiner Sexualität zu tun haben. Von klein auf habe ich diese Dinge in ihr tägliches Leben integriert, sodass niemand das Gefühl hat, er sei komisch oder seltsam oder anders." Das sei eines der Grundprinzipien, die Meghan ihren Kindern näherbringen will.

Doch nicht immer würden alle Menschen gut auf Noahs Kleidervorliebe reagieren: "Leider kann ich das nicht überall kontrollieren. Mein Kind ist zwar tapfer und ich bin sehr stolz auf ihn – trotzdem tut das als Mutter weh", ärgerte sich Meghan. In der TV-Show "Talk" hatte sie 2019 bereits erzählt: "Ich schicke ihn auf eine wirklich liberale Hippie-Schule... Aber selbst dort gibt es immer noch kleine Jungs, die sagen: 'Jungs tragen keine Kleider' oder 'Jungs tragen kein Rosa'."

Anzeige

MEGA Machine Gun Kelly, Megan Fox und die Kids im März 2022 in Kalifornien

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox mit ihren Kindern Noah, Bodhi und Journey, 2019

Anzeige

Backgrid Megan Fox, Ehemann Brian und ihre Söhne Journey, Bodhi und Noah im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de