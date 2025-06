Megan Fox erobert Prime Video: Sci-Fi-Kracher überrascht

Megan Fox (39) begeistert derzeit im Sci-Fi-Thriller "Subservience", der beim Streamingdienst Prime Video zu einem der meistgesehenen Filme avanciert ist. Der Streifen, der in den USA bereits 2024 veröffentlicht wurde und nun auch hierzulande gestartet ist, schaffte es sogar auf Platz 5 der Prime-Video-Filmcharts. In der Rolle des humanoiden Roboters Alice beeindruckt Megan mit einer schauspielerischen Leistung, die in den Zuschauer-Reviews immer wieder positiv hervorgehoben wird. Die Handlung dreht sich um ein Ehepaar, bei dem die Androidin zunächst als Haushaltshelferin einzieht – nach einem Reboot jedoch beginnt, eigene Entscheidungen zu treffen, was zu dramatischen und düsteren Entwicklungen führt.

Während die Story rund um künstliche Intelligenz und ihren möglichen Einfluss auf menschliche Beziehungen polarisiert, erhält der Film gemischte Kritiken. Auf Rotten Tomatoes erreichte "Subservience" nur schwache Zustimmungswerte: 49 % bei den Kritikern und 37 % beim allgemeinen Publikum. Dennoch findet das Werk auf Prime Video seine Fans – mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,8 von 5 Sternen. Auch hier gehen die Meinungen auseinander: Während die einen die spannende Handlung und Megans Performance loben, kritisieren andere die vorhersehbare Story und den Einsatz typischer Klischees – etwa die Darstellung weiblicher Roboter als potenzielle Bedrohung.

Megan Fox, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Model bekannt ist, zieht seit Jahren immer wieder Aufmerksamkeit auf sich – sowohl beruflich als auch privat. Mit ihrer Rolle in "Subservience" zeigt sie eine neue Facette ihres Könnens, nachdem sie durch Produktionen wie "Transformers" oder "Jennifer's Body" weltweite Bekanntheit erlangte. Privat steht die vierfache Mutter ebenfalls im Rampenlicht und sorgt mit ihrem Stil und ihren Beziehungen regelmäßig für Schlagzeilen. Mit ihrer Performance in diesem Sci-Fi-Film unterstreicht Megan, dass sie – bei aller Diskussion über ihre Projekte – eine Künstlerin bleibt, die es versteht, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox im November 2023

Getty Images Megan Fox, Mai 2018