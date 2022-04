Samantha Abdul (32) und Mischa Mayer (30) sehen keine gemeinsame Zukunft miteinander. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der einstige Love Island-Kandidat machten im April des vergangenen Jahres ihre Beziehung öffentlich. Doch nur wenige Monate später begann es, zwischen ihnen zu kriseln. Nun sind die beiden Influencer an einen Punkt gekommen, an dem es für sie nicht mehr weitergeht: Sie haben sich getrennt. "Eine Trennung ist einfach schwer, traurig und braucht ihre Zeit", schrieb Sam in ihrer Instagram-Story.

