Bernd Kieckhäben (32) möchte Jennifer Frankhausers (29) ungeborenem Baby etwas ganz Besonderes schenken. Der ehemalige DSDS-Teilnehmer ist ziemlich gut mit der Dschungelcamp-Königin befreundet. Aus diesem Grund verfolgt er auch ganz gespannt ihre Schwangerschaft und fiebert auf die Geburt des Kindes hin. Am kommenden Freitag steht eine Babyparty an, zu der Bernd eingeladen ist. Für Jenny und ihr Baby hat er dann eine besondere Überraschung: Er widmet ihnen einen Song.

Im Rahmen des Bildrenntags am 1. Mai in Gelsenkirchen plauderte der Sänger im Gespräch mit Promiflash aus, wie sehr er sich auf das Baby freut. Er habe zu den Ersten gehört, die von Jennys Schwangerschaft erfahren haben. Dem kleinen Wunder im Bauch der Reality-TV-Bekanntheit möchte er schon vor der Geburt ein paar Worte widmen – und zwar in einem Lied. "Ich durfte schon ihren Papa-Song schreiben. 'Jetzt bist du da' durfte ich schreiben und komponieren und jetzt ihren Baby-Song. Ich finde das sehr schön, dass sie mir so vertraut als beste Freundin", berichtete der Musiker stolz.

Auf der Babyparty erwartet die Freunde und Familie von Jenny und ihrem Partner Steffen König eine schöne Überraschung: Das Paar wird das Geschlecht seines Kindes enthüllen. Jennys Mutter Iris Klein (54) hat diesbezüglich schon eine Vorahnung. "Das Kuriose ist, dass ich solche Sachen immer träume, ich habe sogar das Geschlecht geträumt", berichtet sie im Promiflash-Interview. Die Details behielt sie allerdings für sich.

Instagram / berndkieckhaeben DSDS-Star Bernd Kieckhäben

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Jennifer Frankhauser im August 2019

