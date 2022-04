Jennifer Frankhauser (29) entzückte vor wenigen Tagen ihre Fans! Denn die Influencerin verkündete, dass sie und ihr Partner Steffen zum ersten Mal Eltern werden. Auch ihre Mutter Iris Klein (54), die in der kommenden Kampf der Realitystars-Staffel zu sehen ist, zeigte sich auf den sozialen Netzwerken begeistert von den News. Dabei musste Jenny ihr nicht mal Bescheid sagen: Promiflash verriet Iris jetzt, dass sie die Ankunft ihres Enkelkindes im Traum gesehen hat.

"Sie musste es mir gar nicht erzählen", lachte Iris im Gespräch mit Promiflash. Denn von der Schwangerschaft ihrer Tochter habe sie bereits zuvor erfahren – und zwar im Schlaf: "Das Kuriose ist, dass ich solche Sachen immer träume, und ich habe auch das geträumt, ich habe sogar das Geschlecht geträumt." Bei einem Video-Anruf wollte Jenny ihre Mama eigentlich überraschen: "Sie ruft mich an und grinst und ich sage zu ihr: 'Du bist schwanger!'"

Während Jenny gelacht habe, sei ihr Partner Steffen neben ihr doch sehr verblüfft gewesen, erinnerte sich Iris. Die werdende Mutter habe die Situation dann erklärt: "Und Jenny sagt: 'Meine Mama ist da so eine Hellseherin, die virtuelle Nabelschnur wird sie eh nie los und die träumt so was.'" Ihre Tochter habe sich gar nicht gewundert, freute sich Iris.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen, Februar 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im März 2022

