Marilyn Manson (52) sieht sich immer weiteren schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Sowohl Ex-Freundinnen als auch Fans des Musikers werfen ihm vor, sie emotional und sexuell missbraucht zu haben. Marilyn sinnierte oft über Gewalt und soll einer Frau sogar eine Pistole an die Schläfe gehalten haben. Nun meldete sich auch die Sängerin Phoebe Bridgers (26) mit neuen, schockierenden Details zu Wort: Als sie ein Teenager war, soll Marilyn ihr seinen "Vergewaltigungsraum" gezeigt haben.

Hinter einer Triggerwarnung schrieb die 26-Jährige auf Twitter, dass sie als Jugendliche ein Fan Marilyns gewesen und gemeinsam mit Freunden in dessen Haus gewesen sei. "Er hat einen Raum in seinem Haus als 'Vergewaltigungsraum' bezeichnet. Ich dachte, das wäre so ein schrecklicher Studentenverbindungshumor", fuhr Phoebe fort. Ein Anhänger der Schock-Rockers sei sie danach aber nicht mehr gewesen. Stattdessen stehe sie nun an der Seite all derjenigen, die an die Öffentlichkeit treten.

"Das Label wusste es, das Management wusste es, die Band wusste es. Sich jetzt zu distanzieren, so zu tun, als seien sie geschockt und entsetzt, ist verdammt erbärmlich", klagte sie auch die Personen hinter den Kulissen an. Zuvor hatten sich sowohl sein Label als auch seine Künstleragentur kurz nach dem Aufkommen der Vorwürfe von Marilyn getrennt.

ActionPress Phoebe Bridgers bei einem Benefizkonzert im Februar 2020

Getty Images Marilyn Manson, Sänger

Getty Images Sängerin Phoebe Bridgers, Februar 2020



