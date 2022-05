Es war wieder so weit: Die Met Gala lockte auch in diesem Jahr Stars und Sternchen auf den roten Teppich in New York! Das berühmte Event im Metropolitan Museum of Arts ist besonders für Fashionbegeisterte eine große Sache. Denn die Gäste überlegen sich meist ziemlich auffällige Looks. Dieses Jahr stand alles unter dem Motto "Gilded Glamour" – also gab es ganz viel Gold, Glanz und Glitzer zu sehen. Promiflash zeigt euch die pompösesten Kleider, die niedlichsten Paar-Auftritte und die Fashion-Fails der Met Gala 2022!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de