Bald ist es so weit – GZSZ feiert seinen 30. Geburtstag. In der Jubiläumsfolge namens "Unterschätze niemals einen Gerner", die am 12. Mai in Spielfilmlänge auf RTL ausgestrahlt wird, dreht sich alles um den Serienanwalt Jo Gerner, der bereits seit 1993 fester Bestandteil der Daily ist. Doch wie kam Darsteller Wolfgang Bahro (61) damals eigentlich zu seiner Rolle in der beliebten Vorabendserie?

"Meine damalige Agentin Uschi Drews bekam eine Casting-Anfrage für die Rolle eines windigen Rechtsanwaltes und hat dabei an mich gedacht", verriet der Schauspieler in einem Interview mit RTL. Der 61-Jährige sei jedoch zu Beginn nicht sehr begeistert von der Serie gewesen und lehnte das Angebot zuerst ab. "Doch meine Agentin überredete mich, es doch anzunehmen, da ich ja noch zu wenig Fernseherfahrung hätte und nur dabei lernen könnte", verriet Wolfgang. Er sei damals davon ausgegangen, dass er GZSZ nach zwei Monaten wieder verlassen werde. "Daraus sind dann aber jetzt fast 30 Jahre geworden", freute sich der Seriendarsteller.

An seine erste Szene kann sich der TV-Star noch genau erinnern. "Ich war der Anwalt des wohlhabenden Unternehmers Richard Graf (Lutz Moik), der sich später als mein unehelicher Vater herausstellte und sollte Tina Ullrich (Sandra Keller), später Tina Zimmermann, vertreten", erzählte er. Auch was sein erster Satz war, weiß Wolfgang bis heute: "Ich musste den Satz sagen: 'Ich habe schon viel von Ihnen gehört.'"

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

Getty Images Wolfgang Bahro bei der Berlin Fashion Week 2018

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Schauspieler

