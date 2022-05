Ein besonderer Tag steht im Hause Haller an! 2017 lernten sich Jessica (32) und Johannes Haller (34) bei Die Bachelorette kennen. Zusammen kamen sie aber erst drei Jahre später. Ihre Liebe krönten die beiden 2021 mit einer traumhaften Hochzeit im verschneiten Österreich. Zuvor erblickte im Mai ihre erste gemeinsame Tochter Hailey-Su (1) das Licht der Welt. Heute sind die beiden Eltern sicher ganz emotional. Denn die kleine Hailey feiert ihren ersten Geburtstag!

Via Instagram widmete die Influencerin ihrer Tochter nun ein niedliches Posting. "Mami ist so unfassbar emotional heute. Als du heute vor einem Jahr auf die Welt gekommen bist, konnte ich die Liebe zu dir nicht beschreiben. Heute liebe ich dich noch mehr und ich hoffe, dass ich immer eine gute Mami für dich sein kann", schrieb Jessica. Auf dem dazugehörigen Bild sind die kleinen Füßchen von ihrem Mäuschen zu sehen. "Meine Liebe zu dir ist nicht in Worte zu fassen. Mami und Papi sind ganz doll stolz auf dich. Heute ist dein Tag und heute feiern wir nur dich. Happy Birthday, Hailey-Su", schwärmte die Beauty abschließend.

Zu dem Beginn ihres ersten Lebensjahres durfte sich die Kleine offenbar über eine süße Spielküche freuen. In ihrer Instagram-Story zeigte Jessica stolz, wie ihr Gatte diese am Abend vor Hailey-Sus erstem Geburtstag aufbaute. "Vorbereitungen für morgen", schrieb die 31-Jährige dazu.

