Die Familie Haller begeistert ihre Fans mit einem Einblick in ihr Leben! Während sich im kalten Deutschland gerade viele nach mehr Sonne und Sommertemperaturen sehnen, leben Jessica (31) und Johannes Haller (34) buchstäblich den Traum: Das Paar wohnen jetzt schon seit einigen Monaten auf der beliebten Urlaubsinsel Ibiza. Dort haben die zwei gemeinsam mit Töchterchen Hailey-Su gerade ihr neues Haus bezogen – das mit Pool und Mega-Ausblick kaum luxuriöser sein könnte. Von dort aus posteten Jessi und Johannes jetzt ein hübsches Familienfoto.

Via Instagram teilten die ehemaligen Kuppelshow-Stars nun diesen zauberhaften Schnappschuss: Jessi und Johannes posieren ganz stolz mit ihrer kleinen Tochter in der Sonne am Meer – wobei Hailey gar nicht mehr so klein ist! Das Nesthäkchen hat einen Riesensprung gemacht. Besonders süß sind ihre vollen blonden Haare und ihre Händchen, die sie wohl nach etwas Spannendem ausstreckt. So deutlich zeigen die Eltern ihr Töchterchen übrigens nur selten.

In der Bildunterschrift zu dem süßen Pic jubelte Jessica: "Auf geht's nach Deutschland!" In ihrer Story sieht man die kleine Familie dann auch schon mit Sack und Pack am Flughafen einchecken. Warum die drei in die Heimat fliegen, erklären sie nicht – vermutlich wollen sie ihre Verwandten besuchen oder haben dort beruflich zu tun.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im März 2022

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im September 2021

