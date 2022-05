Eleganter Denim-Look zur Dinnerparty. Leni Klum (18) ist seit Mittwoch 18 Jahre alt, aber sie feierte nicht nur ihren Geburtstag. Ihr Ehrentag hielt die Tochter von Modelmama Heidi Klum (48) nicht vom Arbeiten ab. Deswegen erschien sie zum Launch der neuen Kollektion des Designers Michael Kors in London. Am Abend war sie bei seinem Dinner zu Gast und bewies einmal mehr, wie stilbewusst sie als noch junges Model ist.

Ihren Overall aus Jeans trug sie an der Taille gebunden, mit einem dazu passenden Gürtel aus Jeans mit einem silbernen Verschluss. Weiße Riemchen-Heels betonten ihre ohnehin schon statuenhafte Figur. Den Glamour-Effekt versetzte sie ihrem Look mit einer strassbesetzten Handtasche und einer dicken goldenen Halskette. Lenis erst kurz zuvor braun gefärbten Haare trug sie ganz schlicht glatt und offen über ihren Rücken hängend. Ebenso schlicht war ihr Make-up, das sie in Bronze-Tönen hielt.

Das gewisse Händchen für Mode hat die 18-Jährige sicher von ihrer erfahrenen Mutter. Auch Heidi weiß genau, wie sie im Denim-Einteiler eine richtig gute Figur macht. Die Germany's next Topmodel-Jurorin strahlte kürzlich erst in einer Latzhose aus Jeans, die mit bunten Emojis bedruckt war.

