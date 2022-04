So cool kann Leni Klum (17) sein! Die Tochter des Supermodels Heidi Klum (48) ist auf dem besten Weg, sich eine ebenso erfolgreiche Karriere aufzubauen wie ihre Mutter. So landete das Petite-Model bereits einige Mega-Werbedeals und durfte bereits über große Catwalks schweben – auf der Berlin Fashion Week 2022. Zudem wird die US-Amerikanerin gerne zu hochkarätigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt eingeladen: Jetzt rockte Leni den roten Teppich im Rahmen des Canneseries-Festivals!

Die 17-Jährige bot den Fotografen vor Ort eine coole Show: Leni erschien in Südfrankreich in einem sexy Biker-Outfit – bestehend aus einer giftgrünen Biker-Jacke, farblich passenden Hotpants und lässigen Schnürstiefeln. Ihre neuerdings brünetten Haare trug sie in lockeren Wellen. Ihr kühler, selbstbewusster Blick rundete den lässigen Look perfekt ab.

Apropos brünette Haare: Auch wenn viele Fans Lenis neues Ich feiern – ihre berühmte Mutter hat wohl eine andere Frisur lieber! "Jetzt findet sie meine Haare super – aber trotzdem mag sie mich blond am liebsten", verriet Heidis Tochter vor ein paar Wochen im red-Interview.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum, Model

Anzeige

Splash News / ActionPress Leni Klum in Cannes

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de