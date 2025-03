Nach Dessous-Shooting: Leni Klum wehrt sich gegen Hater

Leni Klum (20) hat in einem neuen Interview Stellung zu den kritischen Stimmen genommen, die sich nach einer Dessous-Kampagne mit ihrer Mutter Heidi Klum (51) gegen sie ausgesprochen hatten. Die beiden Models sorgten 2024 für Aufsehen, als sie gemeinsam für die italienische Dessous-Marke Intimissimi posierten. Einige Nutzer zeigten sich verstört darüber, dass ein Mutter-Tochter-Duo in Reizwäsche abgelichtet wurde, und kritisierten dies scharf auf Social Media. "Egal, was man tut, es wird immer jemanden geben, dem es nicht gefällt", erklärte Leni im Gespräch mit Glamour Germany. Auf die negativen Kommentare gehe sie nicht weiter ein, da sie sich auf die vielen positiven Reaktionen konzentrieren wolle. Humorvoll fügte sie hinzu: "Außerdem: Die meisten Kommentare sind auf Deutsch, und viele davon verstehe ich gar nicht. Das hilft natürlich auch."

Die 20-Jährige nennt New York derzeit ihr Zuhause und fokussiert sich dort auf ihre Modelkarriere sowie ihre Beziehung zu ihrem Freund Aris Rachevsky. In dem Interview sprach Leni auch über das Besondere an ihrer bald vierjährigen Partnerschaft. "Wir haben uns mit 15 kennengelernt und sind zusammen durch diese Zeit gegangen, in der man viel über sich selbst lernt und sich verändert", sagte sie über die gemeinsame Entwicklung mit ihrem Partner. Die beiden würden sich gegenseitig unterstützen und miteinander wachsen, ohne den jeweils anderen verändern zu wollen.

Heidi bekam Leni 2004 in ihrer Beziehung mit dem italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore (74). Nachdem die Beziehung geendet hatte, heiratete die Moderatorin den Sänger Seal (62), der Leni adoptierte und mit dem Heidi drei weitere Kinder bekam. Seit 2019 ist die Germany's Next Topmodel-Jurorin mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) verheiratet. Leni, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter trat, begeistert seit ihrem Modeldebüt mit 16 Jahren auf den internationalen Laufstegen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter scheint, trotz Kritik von außen, eng und herzlich zu sein. Auch in früheren Interviews sprach Heidi immer wieder stolz über Lenis Erfolge und deren Zukunft im Modelbusiness.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Olumi Klum im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky

Anzeige Anzeige