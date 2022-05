Loren Brovarnik ist überglücklich! Erst im August des vergangenen Jahres durften die 90 Day Fiancé -Darstellerin und ihr Partner Alexei ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes Shai konnten sie den kleinen Asher in den Armen halten. Doch allzu lange sind die beiden Jungs auch nicht mehr zu zweit: Loren ist schon wieder schwanger!

Auf Instagram verkündete die Influencerin: "Einen fröhlichen verfrühten Muttertag. Wir sind so aufgeregt, endlich sagen zu können, dass Baby Nummer drei unterwegs ist." Dazu teilte sie ein Foto mit ihrem Mann sowie ihren zwei Söhnen. Auf einem weiteren ist bei ihr bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen.

Ob es dieses Mal ein Mädchen oder wieder ein Junge wird, wissen Loren und Alexei noch nicht. Das Geschlecht ist ihnen aber offenbar auch nicht so wichtig. "So oder so sind wir überglücklich", betonte die 33-Jährige. Dennoch sei sie sich auch bewusst, dass der bevorstehende Alltag mit drei Kindern unter drei Jahren eine große Herausforderung werden könne.

Anzeige

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik mit ihrem Mann Alexei und ihren Söhnen Shai und Asher

Anzeige

Instagram / alex_brovarnik Loren und Alex Brovarnik

Anzeige

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de