Das zweite "90 Day Fiancé"-Baby ist in der Mache! Der Star der US-amerikanischen Reality-TV-Show "90 Day Fiancé", Loren Brovarnik, und sein Ehemann Alexei Brovarnik wurden letztes Jahr im April erstmals Eltern eines Sohnes. Doch der elf Monate alte Shai hat seine Eltern nicht mehr lange nur für sich alleine. Loren verkündete jetzt voller Stolz: Ihr Sohn wird bald ein großer Bruder. Sie ist wieder schwanger!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige die süßen News mit der Öffentlichkeit. "Es geht wieder los", gab die baldige Zweifachmutter überglücklich im Kreise ihrer Familie bekannt. "Es ist wahr. Wir erwarten Baby Nummer zwei. Wir dachten uns, warum nicht noch eines haben", plauderte die New Yorkerin daraufhin aus dem Nähkästchen. Im Spätsommer soll es so weit sein: Dann können Loren, Alexei und Shai ihr neues Familienmitglied endlich in die Arme schließen.

Die zweite Schwangerschaft wird für Loren wohl nicht weniger aufregend werden als die erste. Gegenüber Us Weekly verriet die Mama, wie sehr sie aus dem Häuschen war, als sie erfuhr, dass sie ein Baby erwartet. "Ich bin aufgeregt, erschrocken, überglücklich, nervös und so viel mehr", fasste die TV-Bekanntheit ihre Emotionen zusammen. Und auch ihr Mann wird seiner Liebsten sicherlich erneut während der zweiten Schwangerschaftsreise tatkräftig zur Seite stehen. "Alex ist zweifellos der beste Partner, den ich mir für diese Zeit hätte wünschen können", schwärmte Loren noch während ihrer ersten Schwangerschaft.

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik mit ihrer Familie

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik im November 2020

