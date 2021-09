Auf dieses Detail haben ihre Fans schon sehnsüchtig gewartet! Mitte August gaben die "90 Day Fiancé"-Stars Loren und Alexei Brovarnik bekannt, dass rund anderthalb Jahre nach ihrem ersten Kind ihr zweites Baby das Licht der Welt erblickt hat – es ist wieder ein Junge. Bisher hat ihre Community nur ein paar Fotos von dem kleinen Mann gesehen. Jetzt haben Loren und Alexei auch endlich den Namen ihres neuesten Familienmitglieds verraten.

Via Instagram veröffentlichte die Mama-Influencerin nun das erste Familienfoto zu viert: Während Loren Sohnemann Shai auf dem Arm trägt, sitzt ihr Mann mit dem Baby auf einem Sessel – und die Eltern strahlen überglücklich in die Kamera. In der Bildunterschrift verrät sie schließlich den Namen ihres zweiten Sohnes: "Bitte heißt Asher Noah Brovarnik willkommen!"

Warum sie den Namen erst jetzt enthüllt haben? Loren und Alexei konnten ihr Baby erst vor ein paar Tagen mit nach Hause nehmen und endlich entspannen – ihr Sohn musste die vergangenen Wochen auf einer Neugeborenenintensivstation verbringen, nachdem er zu früh geboren worden ist.

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarniks Sohn Asher

Instagram / lorenbrovarnik Loren und Alex Brovarnik im August 2021

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik und ihr Sohn im August 2021

Wie gefällt euch der Name Asher Noah? Super! Nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



