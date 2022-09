Ein Mädchen: Alexei und Loren Brovarniks drittes Kind ist da

Loren und Alexei Brovarnik (34) könnten nicht glücklicher sein. Im Mai dieses Jahres verkündete die "90 Day Fiancé"-Bekanntheit, dass sie und ihr Ehemann ihr drittes Kind erwarten. Erst im Jahr zuvor hieß das Paar sein zweites Baby willkommen. 2020 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt. Nun gab es erneut Grund zur Freude: Baby Nummer drei ist da!

Wie das Paar nun auf Instagram verkündete, sind sie jetzt eine fünfköpfige Familie. "Sie ist da! Wir sind so glücklich und stolz, euch Ariel Raya Brovarnik vorstellen zu dürfen", teilten Loren und Alexei voller Freude mit. Bereits am 6. September soll die kleine Tochter der Influencerin und ihres Gatten zur Welt gekommen sein – am Tag ihres Jahrestags.

Dass sie Eltern eines Mädchens werden, erfuhr das Paar erst bei der Geburt. "Das Geschlecht im Kreißsaal zu erfahren war noch schöner, als wir es uns vorstellen konnten", betonten die frischgebackenen dreifachen Eltern.

Instagram / alex_brovarnik Alexei und Loren Brovarnik

Instagram / alex_brovarnik Loren Brovarnik mit ihrer Tochter Ariel Raya

Instagram / alex_brovarnik Loren Brovarnik und ihre Tochter Ariel Raya

